Vidal: "Mi piacerebbe giocare per il Flamengo"

Non è certo un segreto l’amore di Arturo Vidal per il Flamengo. Il centrocampista dell’Inter, infatti, ha sempre evidenziato di essere interessato ad un trasferimento in Brasile prima o poi. Ora milita in nerazzurro, con prestazioni altalenanti, ma il futuro sembra essere proprio quello verdeoro.

Classe 1987, Vidal ha evidenziato ancora una volta di voler giocare al Flamengo, stavolta in maniera ancora diretta. A margine di un dialogo con il compagno di Nazionale, Mauricio Isla, su ESPN Brasil, l’ex Juventus è stato chiarissimo riguardo il suo interesse per la squadra di Rio de Janeiro.

Il Flamengo? Il top del top secondo Vidal: “Sono felice che indossi la maglia più importante del Sud America. Un giorno spero di avere la possibilità che stai avendo tu”.

Per Vidal non sembra esserci il pensiero di un ritorno in Cile, magari nel Colo-Colo in cui si è messo in mostra prima di essere acquistato dal Bayer Leverkusen: i suoi sogni sono solamente diretti ai Rubro-Negro, magari proprio con l’amico Isla.

Isla e Vidal hanno condiviso gioie e dolori sia con la maglia della Juventus, sia con quella della Nazionale cilena: due Scudetti con i bianconeri e due Copa America festeggiate insieme, mentre il centrocampista ex Bayern ha conquistato anche ulteriori due campionati in bianconero.

Durante la conversazione, Isla ha rimacato ancora una volta il desiderio di Vidal: “Sì, ha voglia di giocare al Flamengo da due anni, dice sempre che gli piace il Flamengo. Gli piacciono i tifosi, gli piace il Brasile”.

Più che se, bisognerebbe parlare di quando: Vidal ha un contratto con l’Inter fino al 2022, quando scadrà anche quello di Isla con il Flamengo. Il prossimo anno potrebbe essere decisivo per vederli entrambi nello stesso spogliatoio ancora una volta. Si vedrà.

OMNISPORT | 25-03-2021 17:14