Vidal spiega bacio stemma Juve, la replica dei tifosi

La sua zuccata ha spianato la strada al successo dell’Inter sulla Juve e ha fatto scoppiare quell’amore difficile con il pubblico interista che gli rimproverava non solo il passato bianconero ma anche prestazioni sempre più deludenti. E’ stata la vittoria di Vidal ma anche di Conte, che ha sempre avuto fiducia nel cileno e che si era detto alla vigilia sicuro che il centrocampista avrebbe gestito bene la pressione da grande professionista esperto quale è ma c’è stato un episodio prima della gara che ha rischiato di mandare tutto all’aria.

Il gesto discusso prima del match

Appena entrato in campo Vidal infatti si è avvicinato a Chiellini e ha dato l’impressione di baciare lo stemma della Juve – che incontrava per la prima volta da avversario – come sembrava da alcune foto. La notizia ha fatto il giro del web e prima che il giocatore segnasse il gol del vantaggio interista molti lo hanno criticato.

Vidal chiarisce tutto su Instagram

Nel dopo-partita Vidal ha dato una prima spiegazione, poi su Instagram si è dilungato chiarendo che si trattava solo di un gesto di affetto per Chiellini: “La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l’anima per quello! Forza Inter”.

I tifosi nerazzurri rispondono a Vidal

Fioccano le reazioni e tutti o quasi credono alla buona fede del cileno: “CRITICHE ZERO, CI HAI FATTO GODERE ” o anche: “Dove sono quelli che criticano? Ecco i campioni, si fanno trovare pronti nel momento del bisogno, e tu Arturo SEI UN CAMPIONE” oppure: “Grande King. Ti perdoniamo tutto.”.

Non si può negare che prima di ieri le critiche nei suoi confronti erano state feroci ma Vidal si è ripreso l’affetto della gente: “Grazie per queste parole! Ti stai riscattando, continua così” e ancora: “Ti perdoniamo Arturo. Ci stai facendo godere”.

C’è chi precisa: “Lo sapevamo che non hai baciato lo stemma. Solo quelli ignoranti possono aver frainteso” o anche: “Basta guardare il video è non uno stupido fermo immagine stoppato ad arte per capire che stava salutando affettuosamente un suo ex compagno”. Infine la nota negativa: “Vidal, com’era ovvio ed evidente, non ha baciato lo stemma della Juve; è stata una coincidenza che la sua bocca sia finita proprio lì sopra. Ha baciato Chiellini. Il che, se possibile, è ancora peggio”.

SPORTEVAI | 18-01-2021 09:46