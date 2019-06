Video ds Milan che imita Mughini diventa virale sul web

Ieri è stato ufficializzato nuovo ds del Milan ma chi non conosceva bene Frederic Massara, preso dai rossoneri dopo la sua avventura alla Roma, ha avuto modo di farsi un’immagine un po’ bizzarra del personaggio dopo che è stato diffuso sui social un vecchio video risalente ai tempi in cui Massara giocava nel Pescara. Tratto dall’emtittente abruzzese Telemare, infatti, sta facendo il giro del web un video in cui si festeggia la promozione del Pescara in A del ‘92 e in cui il neo-ds del Milan si esibisce in una divertente imitazione.

IL VIDEO – Le telecamere sono nello spogliatoio festoso dei biancoblù e si vede Ubaldo Righetti nelle vesti di intervistatore e Massara in quelle dell’opinionista Giampiero Mughini. Era il Pescara dei vari Edi Bivi, Massimiliano Allegri, Andrea Camplone, Giacomo Di Cara, Michele Gelsi, Rocco Pagano. Massara inforca un paio di occhiali giganti ed imita alla perfezione il polemista di fede bianconera: prima elogia se stesso (“questo Massara è un ventenne ha la maturità di un trentenne, è veramente eccezionaaaale”) poi si lascia andare a qualche commento ironico sugli Agnelli e sulla Juventus: “Direi che questo Pescara è andato al di là dei giornalisti corrotti dall’Avvocato Agnelli”.

LE REAZIONI – Reazioni di ogni tipo si registrano sul web. C’è qualche juventino indignato che non ha apprezzato quelle parole, ma la maggioranza degli utenti prende la cosa per quel che è, un divertimento, compreso qualche fan bianconero: “Ricordo questo video, nel ‘91 avevo 25 anni e da juventino al tempo non mi indignai, anzi trovai davvero divertente l’ imitazione di Mughini, così come oggi nel rivederlo mi ha riportato indietro nel tempo, quando non esisteva internet, i social e nemmeno l’odio virtuale tra umani!”. I milanisti sorrdino: “Se porta Mbappé e De Ligt a parametro zero è solo mancia rispetto a questa performance. Un fenomeno” o anche: “Dopo questo video, Massara sarà un mio mito”. C’è anche chi non ha proprio voglia di farsi due risate: “Basta presentare i dirigenti…a quando i calciatori da presentare? Sono stati un mese dietro a Sensi e se lo sono fatto soffiare dall’Inter!….un’altra figuraccia planetaria!..forse è meglio fare meno chiacchiere e presentazioni e darsi una mossa sul mercat” e infine: “Pensa sta da 10 anni con la Roma e solo oggi ho scoperto la sua voce. La sua voce di 30 anni fa…”.

SPORTEVAI | 22-06-2019 08:43