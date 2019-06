Vieri infiamma i tifosi: con lui sarà devastante

Si parla già del prossimo anno e si prova a capire se ci sarà qualche squadra in grado quantomeno di impensierire la Juventus per la conquista dello scudetto. Molti fra gli addetti ai lavori indicano l’Inter, anche perché sotto la guida di Antonio Conte potrebbe avere un upgrade importante. Ma chi saranno i volti nuovi della nuova stagione nerazzurra?

Vieri punta sul bomber – Saranno soprattutto in attacco gli interventi sul mercato, con Icardi che con ogni probabilità lascerà il club nerazzurro, ma con Lukaku che è ad un passo e con la possibilità di prendere anche Edin Dzeko dalla Roma. In una intervista alla Gazzetta dello Sport un grande ex bomber nerazzurro come Christian Vieri ha detto la sua sul centravanti belga: “Mi piace Lukaku, ma uno così deve fare 30 reti a stagione. Ha mezzi impressionanti, è una belva, deve scaricare tutto il suo talento con continuità”.

Coppia da sogno – Non soltanto Lukaku però, come già sottolineato la dirigenza nerazzurra sta seguendo molto da vicino anche l’attaccante bosniaco. E se arrivassero davvero entrambi cosa potrebbe accadere? Su questo Vieri non ha dubbi: “Sento parlare con insistenza di una coppia d’attacco composta da Lukaku e da Dzeko. Se fosse veramente così allora posso solamente dire che l’Inter diventerebbe davvero una squadra devastante. Bisogna però andarci molto cauti, la Juventus ha Ronaldo e vince da otto anni consecutivi, servirà ancora un po’ di tempo per riuscire a recuperare il terreno di vantaggio che hanno i bianconeri”.

SPORTEVAI | 15-06-2019 09:53