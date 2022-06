Vieri: "Milan e Inter promosse. Juve male, Allegri non gioca"

06-06-2022 16:51

Christian Vieri, a un evento organizzato da McFit verso la “Bobo Summer Cup”, ha elogiato il Milan: “Sono contento per Maldini, che ha fatto un lavoro incredibile. Gli va fatto un applauso grandissimo anche perché ora la squadra non ha debiti. Hanno trovato giocatori giusti e Pioli è stato bravo, un fenomeno, a farli giocare insieme”.

Sull’Inter Vieri ha una certezza: “L’Inter come squadra è piu forte del Milan, i nerazzurri hanno sbagliato una partita a Bologna. Ha vinto la Supercoppa italiana, ha giocato in Champions contro il Liverpool e ha vinto la Coppa Italia”.

Vieri invece è rimasto deluso dalla Juventus: “La Juve deve lottare per il campionato, ma deve anche giocare bene perché è la Juventus. Quest’anno ha fatto partite orribili… non è concepibile. Hanno preso pure Vlahovic, se Dusan fosse rimasto a Firenze la Fiorentina sarebbe arrivata quarta. Il mancato rinnovo di Dybala è stata una scelta societaria, vedremo. Allegri non ha fatto giocare la Juve a calcio“.