Vieri scatenato su Conte e Lukaku: la sua profezia per lo scudetto

Un po’ si rivedeva in lui, bomber possente capace di trascinare la squadra e segnare gol a raffica: Christian Vieri stravedeva per Romelu Lukaku ma anche lui si sta rassegnando a vedere il belga lasciare l’Inter per andare al Chelsea. L’ex bomber nerazzurro analizza il mercato parlando alla sua Bobo Tv su twitch ed è tutt’altro che ottimista. “Penso sì che prenda più soldi ma anche che il Chelsea stia andando in una direzione molto importante. Ha vinto la Champions League quest’anno, ha un allenatore importante e vuole tutto. Sta cercando di fare un ciclo per i prossimi quattro-cinque anni: secondo me a lui i soldi non guastano, ma c’è anche dove sta andando il Chelsea“.

Antonio Conte vero artefice scudetto secondo Vieri

Vieri sembra assai informato della trattativa e aggiunge: “Vuole Lukaku a tutti i costi, ha già una squadra molto forte e abbiamo detto che mancava il centravanti che fa venticinque gol. In Italia centotrenta milioni sono tanti, in Inghilterra no. Se riescono a fare questo colpo qua, e so che Thomas Tuchel lo vuole a tutti i costi, può fare un ciclo di quattro-cinque anni. L’Inter non è in questa direzione: deve vendere un po’ di giocatori, Achraf Hakimi è andato via. Antonio Conte non vedeva un futuro come questi due anni”

Per Vieri la Juve vincerà i prossimi tre-quattro campionati

“Antonio Conte ha fatto benissimo con l’Inter. Senza di lui i nerazzurri, inevitabilmente, perdureranno gran parte della loro forza. Penso che solo con il mister salentino i nerazzurri potevano vincere lo scudetto. Ora il tricolore mi sembra già assegnato per la prossima stagione e non solo. Questa è la mia opinione. Sono convinto che la Juventus vincerà i prossimi tre, quattro campionati. In Italia una squadra del genera non ha rivali. Cosa penso di Andrea Pirlo? Ci vuole continuità, purtroppo nel campionato italiano vince una sola squadra, le altre devono aspettare e programmare”.

SPORTEVAI | 05-08-2021 09:19