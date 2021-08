Inter-Lukaku al capolinea: Marotta cerca già il sostituto

Romelu Lukaku verso l’addio all’Inter. Secondo le indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra, il Chelsea sta per mettere sul piatto un’offerta vicina ai 130 milioni di euro chiesti dai nerazzurri per il bomber belga.

Lukaku stesso dopo alcune titubanze si sarebbe convinto a tornare in Premier League: i Blues gli offrono uno stipendio da 13 milioni di euro, contro gli 8,5 che attualmente percepisce a Milano.

L’ex Manchester United sarebbe rimasto impressionato dal corteggiamento insistito dei londinesi e dai piani del tecnico Thomas Tuchel, che lo vuole mettere al centro del suo progetto. Inoltre l’addio di Antonio Conte è sicuramente un altro fattore che ha portato al dietrofront dell’attaccante belga, che se dirà sì al Chelsea diventerà l’acquisto più costoso della storia del club.

L’addio di Lukaku stravolgerà e resetterà i progetti futuri dell’Inter, che dovrà andare immediatamente a caccia di un attaccante in grado di sostituire Big Rom. Secondo Sportmediaset Beppe Marotta sarebbe già al lavoro e avrebbe allacciato i contatti con alcuni papabili sostituti.

In serie A piacciono Duvan Zapata dell’Atalanta e Dusan Vlahovic della Fiorentina. Ancora nessuna offerta è arivata ai due club, ma l’Inter ha già parlato con gli agenti ed è pronta a farsi avanti se davvero Lukaku dirà addio ai campioni d’Italia. Per Zapata l’Atalanta chiede 45 milioni di euro; la punta viola è più cara per la giovane età, ma potrebbe rappresentare un grande investimento per il futuro. Riflettori puntati anche su Correa della Lazio, che all’Inter ritroverebbe Simone Inzaghi.

Dall’estero si registra un interesse dei nerazzurri per Alexandre Lacazette, in uscita dall’Arsenal. Solo pochi giorni fa, l’Inter aveva rifiutato una proposta di scambio dei Gunners, che offrivano il francese per Lautaro Martinez. La probabile partenza di Lukaku potrebbe spingere i nerazzurri a valutare un arrivo del transalpino scartato in precedenza.

OMNISPORT | 04-08-2021 16:18