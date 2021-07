Clamorosa offerta per Romelu Lukaku, l'Inter vacilla

Il Chelsea ha puntato Romelu Lukaku: secondo le indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra il club londinese di proprietà del magnate russo Roman Abramovich sarebbe pronto a presentare un’offerta da 130 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante belga, autentico trascinatore dell’Inter di Antonio Conte nella scorsa stagione.

Non solo: Abramovich stesso avrebbe inviato il figlio a Milano per trattare con l’entourage del giocatore e i colloqui sarebbero già in corso. Lukaku si trova molto bene in Italia e vuole rimanere in nerazzurro, ma secondo il Corriere della Sera è il club che starebbe vacillando di fronte alla proposta da 130 milioni di euro, che aiuterebbe non poco le casse della società, in una posizione finanziaria molto complicata.

Il Chelsea ha deciso di fare all-in su Lukaku dopo i ripetuti no del Borussia Dortmund per Haaland: per il giocatore è pronto un ingaggio da 10 milioni di euro netti all’anno, contro i 7,5 che ora percepisce in nerazzurro. L’Inter riflette: il sacrificio di Hakimi, come noto, non è bastato a sistemare i conti e l’addio di Lukaku blinderebbe il resto della rosa, anche se la cessione del giocatore significherebbe sconvolgere il progetto tecnico finora portato avanti.

Secondo le voci, l’offerta del Chelsea ha una base fissa da 100 milioni di euro, ma i Blues sono pronti a rilanciare fino a 130 o a inserire nella trattativa i cartellini di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, o della stessa punta Timo Werner.

In caso di addio di Lukaku (che sarebbe accolto malissimo dai tifosi e dall’ambiente) i nerazzurri dovrebbero reinvestire parte dei soldi per arrivare almeno a due attaccanti di primo piano, come Duvan Zapata e Giacomo Raspadori.

OMNISPORT | 29-07-2021 09:23