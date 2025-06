Mondiali: De Bruyne e Lukaku non bastano, pari del Belgio, anche Israele meglio dell’Italia

Ecco tutto quello che è accaduto ieri nel cammino di qualificazione ai Mondiali del 2026. Non è mancato qualche risultato a sorpresa.

Non c’è stata soltanto l’Italia – e meno male – ad alimentare la serata di calcio di ieri. Sono diversi i match che si sono giocati nel cammino di qualificazione ai Mondiali del 2026. Tra questo quello dell’Israele che si è andata a prendere i 3 punti sul campo dell’Estonia proprio nel girone degli azzurri. Il Belgio dei “napoletani” Lukaku e De Bruyne si è fatto sorprendere dalla Macedonia del Nord. Andiamo a riepilogare tutto ciò che è accaduto.

Italia, occhio pure all’Israele

Come all’andata anche al ritorno l’Israele si porta a casa i 3 punti contro l’Estonia. I biancoblu vincono 3-1 in trasferta passando in svantaggio grazie al gol di Kait ma rimontando con le reti di Dan Biton e Abu Fani. In questo modo nel girone l’Israele si porta a 6 lunghezze, lasciando l’Estonia a 3. Questo è il gruppo dell’Italia che è stata dominata dalla Norvegia che è pertanto prima a punteggio pieno.

Beffa finale per il Belgio di Lukaku e De Bruyne

Esordio amaro per il Belgio nel Gruppo J. La squadra di Rudi Garcia si porta avanti contro la Macedonia del Nord con il gol di De Cuyper ma si fa rimontare nel finale da Alioski. In campo c’erano anche i due napoletani, uno ufficiale l’altro quasi, Lukaku e De Bruyne. Per i diavoli rossi si tratta del primo punto, la Macedonia invece sale a quota 5.

Vincono Galles, Croazia e Repubblica Ceca

Tutto facile invece per il Galles che travolge il Liechtenstein 3-0 e ancor di più per la Croazia che passeggia 7-0 sulla malcapitata Gibilterra. Positiva anche la prestazione della Repubblica Ceca che con un gol per tempo – marcatori Hlozek e Schick – ha la meglio sul Montenegro. In questo modo la selezione guidata da Hasek stacca i rivali portandosi a 9 punti.

Colombia in piena crisi: solo pari col Perù

Ma non si è giocato solamente nel Vecchio Continente. Anche in Sudamerica, infatti, si è portato avanti il percorso di qualificazione ai Mondiali del 2026. Non bene la Colombia che non è andata oltre allo 0-0 contro il Perù prolungando una crisi che preoccupa. Il bilancio recita 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5 partite. La nazionale di Nestor Lorenzo rimane inchiodata al sesto posto, al pari dell’Uruguay quinto. E alla prossima c’è l’Argentina. Il Venezuela ha dato invece una spinta importante alle proprie speranze di qualificazione con una vittoria in casa contro la Bolivia a Maturín (2-0).