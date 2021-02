Vieri: "Vorrei allenarmi con la squadra italiana di cricket"

Chi se lo sarebbe mai aspettato da bomber Vieri? Quasi 300 goal in carriera, 50 presenze con la nazionale italiana, una carriera brillante nel calcio, ma nonostante questo, Bobo Vieri non ha ancora realizzato uno dei suoi grandi sogni: diveventare un giocatore di cricket.

In un’intervista a ‘Stat Perform News’, Vieri ha rivelato che da bambino, in Australia, aveva giocato molto a cricket e da quel momento è nata in lui una vera e propria passione per questo sport: “Quando vivevo lì era routine: scuola, calcio, cricket. E altri sport. Ero un grande fan dl cricket. Anche se avevamo 13-14 anni, andavamo alle partite. Quando giocavo volevo sempre buttar la palla fuori campo. Giocarci mi piace molto”.

Una passione che non è assolutamente svanita perchè Vieri la coltiva ancora adesso online, guardando le partite del passato. “Su YouTube guardo tantissimo cricket. Mia moglie mi chiede sempre cosa sto guardando, che roba è. Passo tre ore al giorno a guardare le partite degli anni ’80. Lei mi dice sempre che non sono normale”.

E in futuro Bobo ha un sogno da realizzare: spera infatti di riuscire a giocare, magari ad alto livello, con la squadra italiana. “Quando farà un po’ più caldo e potremo iniziare a uscire con più facilità, mi piacerebbe allenarmi con la squadra italiana di cricket. Voglio vedere quanto veloce ti arriva la palla, con i tuoi pad e tutto il resto. Se avessi continuato, sarei diventato il miglior battitore del mondo”.

