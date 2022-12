Vigna racconta Vasseur: “È un vero leader”

13-12-2022 10:37

La Ferrari ha annunciato poche ore fa che il nuovo Team Principal per la stagione 2023 sarà quel nome tanto menzionato nelle ultime settimane, ovvero Frederic Vasseur.

A spingere per la scelta verso l’ex Alfa Romeo Sauber ci ha pensato soprattutto Benedetto Vigna, l’amministratore delegato della Scuderia di Maranello.

Come riportato nel documento ufficiale che conferma l’arrivo di Vasseur, Vigna afferma: “Siamo molto contenti di questa scelta e felici di dare il benvenuto ad un tecnico che ha tanti punti di forza come l’esperienza, in primis, ma anche la capacità di stimolare continuamente il meglio nei suoi piloti e nel suo team. Quest’approccio insieme alle sue doti di leader sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in Ferrari per far crescere la squadra con rinnovata energia”.