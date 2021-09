Villarreal-Atalanta 2-2: Gosens regala il pari alla Dea nel finale

Comincia con un pareggio sul campo de Villarreal il cammino dell’Atalanta in Champions League, al termine di 90 minuti durante i quali la squadra di Gasperini mette in seria difficoltà i detentori dell’Europa League.

I primi venti minuti dell’Atalanta sono letteralmente da urlo, con i nerazzurri in costante pressione offensiva e capaci di trovare il goal del vantaggio al 6′ con una conclusione chirurgica di Freuler su sponda di Zapata. Due minuti dopo potrebbe arrivare il raddoppio, se non fosse per Rulli che respinge ottimamente il tentativo di Gosens.

Il Villarreal rischia di affondare, ma con il passare dei minuti alza il proprio baricentro. Dopo un primo avvertimento di Moreno, con una conclusione deviata in angolo da Musso, al 39′ arriva il goal dell’1-1. Pedraza entra in area dalla sinistra e serve al centro Trigueros anche grazie ad una deviazione di Palomino. Il centrocampista non sbaglia a pochi passi dalla porta e segna la rete del pareggio.

La ripresa segue il copione del primo tempo, con l’Atalanta pericolosa prima con una conclusione di Malinovskyi deviata da Rulli e poi con Zapata che di testa scheggia la traversa. I minuti successivi sono dominati dall’equilibrio, rotto al 74′ da Danjouma su suggerimento di Gerard Moreno (in un’azione nata da un errore in uscita di Freuler).

La Dea sembra alle corde, ma all’83’ ha la forza di trovare il 2-2 con Gosens che sfrutta al meglio un pallone messo in mezzo da Ilicic e deviato da Miranchuk. Momento favorevole ai bergamaschi, anche per il secondo giallo rimediato poco dopo da Coquelin.

Il Villareal resiste, sfiorando addirittura il 3-2 con Moreno al fotofinish. La sfida termina 2-2: un punto a testa, in una sfida ben giocata da entrambe le squadre.

