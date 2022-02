Villarreal-Juve, Emery: "Volevo giocare contro Vlahovic"

21-02-2022 17:49

In vista del match contro la Juventus agli ottavi di Champions, il tecnico del Villarreal Emery è intervenuto in conferenza stampa: “La Juventus richiede rispetto per la sua storia. È una delle migliori squadre italiane, con esperienza Champions, e a livello individuale per giocatori che mantengono questi livelli. Vlahovic ha fatto 17 reti a Firenze con la Fiorentina, è di livello altissimo. Ha grandi capacità, è giovane, sa segnare, ha fame di gioco e vittorie. È il livello che noi vogliamo sfidare. Poco tempo fa, quando parlavamo di Vlahovic, dicevo questo: ‘meglio giocarci contro, vogliamo affrontare i migliori. Loro sono tra i favoriti ma non ci arrendiamo, siamo capaci di superare squadre di eccellente livello e lo faremo anche domani”.

Su che gara sarà, Emery non ha dubbi: “Dura, possono tenere livello sempre alto. Possono tenere una difesa molto alta e sono fortissimi in fase difensiva ma anche nella ricerca dell’attacco che ti impedisce di creare. Dovremo cercare nuovi schemi e spazi verso la porta, stiamo preparando i 90′ di domani e quelli di Torino, o eventuali supplementari e rigori, con una visione molto ampia. Faremo di tutto per vincere: opportunità e capacità ci sono, dobbiamo farlo”.

OMNISPORT