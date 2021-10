Villarreal, ufficiale la firma di Serge Aurier

Serge Aurier è un nuovo calciatore del Villarreal. Il ‘ Submarino Amarillo ‘ ha annunciato l’arrivo del laterale ivoriano, svincolato dopo la fine dell’esperienza con la maglia del Tottenham.

Il classe 1992 ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Dopo aver siglato l’accordo con il Villarreal, Aurier risponderà alla convocazione della Costa d’Avoro, con cui ha totalizzato 70 presenze e di cui è capitano, e parteciperà alle sfide contro il Malawi, in programma l’8 e l’11 ottobre e valide per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Il 28enne (spegnerà il 24 dicembre 29 candeline) ha vestito in carriera le maglie di Tolosa, Lens e Paris Saint-Germain in Ligue 1, prima dell’esperienza in Premier League con 110 presenze totalizzate con la maglia del Tottenham.



💛 @Serge_aurier 💛 📎 https://t.co/AH7oZdOnMZ ¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗮𝗹 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹 💪! pic.twitter.com/Do7Qd0nFRj — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 4, 2021

Aurier non ci sarà nella sfida di ritorno del Gruppo F di Champions League tra l ‘Atalanta e il Villarreal, in programma l’8 dicembre al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo. Il calciatore ivoriano non fa parte della lista UEFA presentata dal ‘Submarino Amarillo’ prima dell’inizio della fase a gironi e dunque non sarà a disposizione di Unay Emery per le restanti quattro gare del raggruppamento che include anche Manchester United e Young Boys.

Secondo le regole della UEFA, il club potrà modificare la lista dei 25 giocatori solo in caso di qualificazione alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale, con la possibilità di effettuare tre cambi.

OMNISPORT | 04-10-2021 17:40