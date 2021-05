Vinales delude ancora: "Con l'asciutto potevo vincere"

Maverick Vinales, decimo a Le Mans, spiega così la sua gara deludente: “Oggi era molto chiaro che, se avessimo avuto condizioni di asciutto, avrei avuto l’opportunità di vincere la gara. Sono partito bene dalla seconda posizione e ho preso il comando. Mi sentivo in modo incredibile sulla moto. Non avevo più avuto questa sensazione dal GP del Qatar e ho capito molto bene in quel momento che avrei potuto vincere la gara. Ma poi dopo due giri ha iniziato a piovere e ho perso la concentrazione, perché ero veramente deluso”.

Dopo il cambio moto, lo spagnolo non è andato oltre il decimo posto: “Ho fatto un errore e sono andato largo, perdendo troppo tempo. Sono stato molto lento per due giri e non ho potuto fare nulla. Ma guardando i lati positivi, era molto importante per me iniziare bene qui oggi. È passato del tempo dall’ultima volta in cui ho fatto una buona partenza e ho preso il comando al primo giro. Sappiamo di avere un buon potenziale per il Mugello”.

OMNISPORT | 16-05-2021 19:16