Vince l'Italia Sperimentale

L’Italia Sperimentale si presenta al Torneo Internazionale di Vicenza con la vittoria sulla Sperimentale dei Paesi Bassi per 79-64. Miglior marcatore della gara è stato Leonardo Candi con 18 punti. In doppia cifra anche Matteo Tambone con 16, Giampaolo Ricci con 11 e Nicola Akele con 10 punti.

Italia – Paesi Bassi 79-64 (24-18, 19-12, 21-23, 15-11)

Italia: Pecchia 3 (0/1), Candi* 18 (2/4, 4/5), Ricci* 11 (1/5, 3/7), Ruzzier* 6 (0/1, 2/3), Campogrande 3 (1/3, 0/6), Mezzanotte 5 (1/2, 1/5), Tambone 16 (1/2, 4/6), Bolpin* 2 (1/1, 0/4), De Vico* 3 (0/2, 1/2), Oliva 2 (1/2, 0/1), Serpilli (0/1 da tre), Akele 10 (3/6, 0/2). All: Sacchetti

Paesi Bassi: Van Vliet 9 (3/5, 1/2), Alberts* 15 (4/7, 2/6), Eduardo* 2 (1/4, 2/6), Kanseyo (0/1 da tre), Malalu 3 (0/2, 1/1), Brandwijk* 4 (2/2, 0/1), Schutte (0/1), Kok* 12 (3/5), Schaftenaar 12 (3/4, 2/4), Bieshaar 3 (0/1, 1/2), Smits* 4 (1/4). All: Van Noord Arbitri: Begnis, Boninsegna, Del Greco

Tiri da due Ita 11/29/, Ned 17/35; Tiri da tre Ita 15/42, Ned 7/18; Tiri liberi Ita 12/14, Ned 9/13. Rimbalzi: Ita 39, Ned 35. Assist Ita 19, Ned 13.

Queste le parole di coach Meo Sacchetti nel dopo gara: “Abbiamo avuto una buona partenza, dopo gli allenamenti a Treviso si vedeva che volevamo proprio giocare la partita. C’è stata una buona difesa da parte nostra, poi la stanchezza e anche quella mentalità italiana che porta un po’ a rilassarsi hanno quasi riaperto la partita. Positivo però che anche nel nostro periodo non buonissimo in attacco non abbiamo preso tanti canestri”.

Così Matteo Tambone, ottimo dall’arco con 4 triple su 6 tentativi: “Indossare questa maglietta ti porta a fare sempre il massimo. Abbiamo fatto una buona prova, dobbiamo essere più incisivi in attacco e non distrarci troppo in difesa ma siamo sulla buona strada”.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 08:45