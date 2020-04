Vincenzo Nibali applaude ai benefattori

Vincenzo Nibali applaude il maglificio Santini, che ha deciso di riconvertire la produzione per realizzare le mascherine anti contagio. Lo stabilimento ha sede a Lallio, a pochi chilometri da Bergamo: una delle zone più colpite dell'epidemia di Coronavirus.

"L'inziativa della Santini è davvero encomiabile – le parole all'ANSA dello Squalo, che quest'anno corre per la Trek-Segafredo, una delle squadre griffate Santini -. L'iniziativa rappresenta al meglio lo spirito dell'azienda. Non posso che fare a Monica e Paola Santini i miei complimenti per l'idea fantastica e per il coraggio in un momento così difficile. Sono un bellissimo esempio dell'Italia che lotta e reagisce in questi giorni di grande tormento per tutti noi".

Sullo slittamento delle Olimpiadi: "Non cambia le mie aspirazioni e, fin da ora, posso affermare che programmerò la preparazione per arrivare prontissimo all'appuntamento. Il Cio ha fatto la scelta giusta. In questo momento il mondo deve concentrare tutti gli sforzi per combattere l'emergenza. Lo sport può aspettare".

SPORTAL.IT | 03-04-2020 08:17