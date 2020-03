Vincenzo Nibali fa un appello agli amatori

Vincenzo Nibali fa un appello ai suoi tifosi e agli amatori del ciclismo in un collegamento su Facebook: "Amatori, appassionati di ciclismo italiani, vi prego: non uscite in bici e state a casa. Fatelo per il bene comune. Anch'io lo sto facendo, anche se in Svizzera non ci sono restrizioni così rigide. Dobbiamo stare in strada il meno possibile, anche per evitare di creare problemi agli ospedali, già in grandissima difficoltà, in caso di incidente. Resistiamo ancora un po', dopo sarà ancora più bello pedalare".

"E nel frattempo cerchiamo di restare in forma, di non mangiare tanto, di seguire un'alimentazione corretta. Cerchiamo di mantenere per quanto possibile la condizione. La mia era in crescendo, avevo corso una buona Parigi-Nizza, è un peccato sapere di aver buttato via tanto lavoro anche in altura. Quando si ripartirà, si dovrà farlo da zero".

Lo Squalo resta freddo sull'eventualità di un Giro d'Italia in autunno e accorciato: "Non mi piace sinceramente".

SPORTAL.IT | 21-03-2020 09:07