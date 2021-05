Vincenzo Nibali: "Ho onorato il Giro"

Vincenzo Nibali alla Gazzetta dello Sport fa un bilancio del suo Giro d’Italia: “Non era giusto abbandonare il Giro. Ero in difficoltà fin dall’inizio e poi le cose non sono andate bene successivamente. Ho faticato tanto in salita. Non è stato il Giro per me, ma sicuramente non ho molte stagioni davanti ed era giusto onorare il Giro perché mi ha dato tantissimo”.

“L’ho vinto due volte e ho provato gioie immense, il pubblico è stato veramente stratosferico, me l’ha dimostrato anche quest’anno quando non andavo. Sono contento di questo Giro per come l’ha corso Caruso, siamo amici fraterni, ieri si è preso una grande rivincita, sono molto contento per lui, è una gioia immenso vederlo là davanti, è segno della Sicilia dei duri che non molla“.

OMNISPORT | 30-05-2021 21:33