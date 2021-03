Vinicius Jr salva il Real Madrid: 1-1 con la Real Sociedad

Rischia di complicarsi maledettamente il cammino del Real Madrid in Liga: nel posticipo della 25esima giornata, gli uomini di Zidane pareggiano tra le mura amiche dell’Estadio Alfredo Di Stefano contro una Real Sociedad intenzionata a non perdere il treno della Champions League.

Ospiti in vantaggio un colpo di testa di Portu al 55′: palla che bacia la parte inferiore della traversa prima di insaccarsi, bello il cross dalla sinistra di Nacho Monreal e l’anticipo dell’attaccante spagnolo su Mendy, bruciato sul tempo. Interrotta l’imbattibilità di Courtois che durava da 458 minuti.

A salvare i madrileni ci pensa il nuovo entrato Vinicius Junior al minuto 89: azione sviluppata sulla catena di destra e aperta da un tacco delizioso di Valverde che fa correre Vazquez, il cui passaggio in area trova il brasiliano pronto all’appuntamento.

La classifica della Liga non sorride particolarmente ai ‘Blancos’, agganciati dal Barcellona e a -5 dall’Atletico Madrid capolista, che peraltro ha giocato una gara in meno.

Molto, se non tutto, dirà proprio il derby tra ‘Colchoneros’ e Real in programma domenica pomeriggio al ‘Wanda Metropolitano’: un eventuale passo falso potrebbe voler dire resa per i tredici volte campioni d’Europa.

L’attenzione, a quel punto, si sposterebbe completamente sul ritorno degli ottavi della massima competizione europea contro l’Atalanta, previsto per il 16 marzo.

01-03-2021