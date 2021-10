Violento nubifragio su Catania: chiesto il rinvio della sfida con la Vibonese

26-10-2021 20:15

Catania è sommersa dall’acqua. La città etnea è travolta da alcune ore da un violento nubifragio che si sta abbattendo sul capoluogo etneo e sulla provincia. Le strade del centro storico si sono trasformate in torrenti, bloccando le auto. Nelle ultime ore, un uomo è morto annegato a Gravina di Catania travolto nell’acqua. Il 53enne era rimasto a bordo della sua auto, impantanata nella strada allagata.

Alla luce della situazione difficile che sta vivendo la città etnea, il Catania ha chiesto il rinvio della gara valida per la 12° giornata del Girone C del campionato di Serie C contro la Vibonese, in programma domenica 31 ottobre alle 14.30 allo Stadio ‘Angelo Massimino’.

A comunicare la notizia è stata proprio la Lega Calcio con un comunicato ufficiale: “In considerazione del violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l’intera provincia etnea, tenendo conto delle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni, il Calcio Catania ha inoltrato oggi alla Lega Italiana Calcio Professionistico formale richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Vibonese, inizialmente in programma domenica 31 ottobre”.

OMNISPORT