Violeta Mitul muore a 26 anni: tragedia nel calcio femminile, fatale un’escursione in montagna

Un dramma a scuotere il mondo del calcio: Violeta Mitul è morta nel pomeriggio di venerdì 8 settembre a causa di un incidente in montagna. A darne notizia è stata la Federcalcio moldava e a celebrare con prontezza la 26enne è stata, a stretto giro di posta, anche la Uefa che, con un post su X, ha rivolto a Mitul, calciatrice 26enne con trascorsi in Italia nelle file dell’Apulia Trani, l’ultimo saluto.

questo il messaggio Uefa, accompagnato da un primo piano della giocatrice.

Fatale, per Mitul, una escursione: le poche notizie relative alla tragedia sono arrivate dal comunicato della Federazione calcistica moldava:

Descritta come uno dei migliori talenti del calcio femminile moldavo – oltre 40 presenze con la maglia della Nazionale – si rimarca che

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident.

Rest in peace, Violeta.

— UEFA (@UEFA) September 8, 2023