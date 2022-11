Virgilio Sport per Amazon University Esports: al via la media partnership

16-11-2022 15:12

Per l’ottava edizione della competizione, Amazon University Esports stringerà una serie di partnership esclusive. Tra queste la media partnership con Virgilio Sport

Info sulla competizione

Al via l’ottava stagione dell’ Amazon UNIVERSITY Esports con l’apertura delle iscrizioni per tutti gli studenti dell’ambiente universitario. Il progetto è l’unica competizione universitaria di eSports ufficialmente patrocinata dai migliori publisher al mondo come Riot Games e Ubisoft, aperta a tutte le università italiane, con i migliori giocatori che si sfideranno per il titolo nazionale. Insieme alla competizione, Amazon UNIVERSITY Esports offrirà varie attività di formazione in modo che gli studenti possano conoscere il settore degli eSports e scoprire nuove opportunità lavorative. Quest’anno l’organizzazione e la gestione dell’evento è stata affidata a KingeSport, società che opera nell’ambito di eventi legati al mondo gaming. Per la prossima dell’Amazon UNIVERSITY Esports l’organizzazione ha sviluppato nuovi approcci sia per la componente educativa che per quella competitiva con l’obiettivo di fornire ai partecipanti la miglior esperienza possibile.

I finalisti del National University Qualifier si qualificheranno per l’Amazon UNIVERSITY Esports Grand Final, la competizione mondiale che comprende tutti gli studenti vincitori di ogni paese.

Le attività per gli studenti

In questa nuova stagione, Amazon UNIVERSITY Esports enfatizzerà la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali per gli studenti che prenderanno parte al progetto. A tal fine è stato sviluppato un programma di formazione basato su workshop tenuti da professionisti di diversi settori. L’orientamento fornirà agli studenti nuovi concetti e conoscenze al fine di prepararli per una futura carriera nel settore. Con l’avanzare della stagione saranno organizzate attività all’interno delle università, con l’obiettivo di divulgare, formare e coinvolgere gli studenti universitari.

Il primo di questi tour si è già tenuto in quel di Napoli. Nello specifico l’University of Campania “Luigi Vanvitelli”, grazie al supporto del prof. Enrico Bonetti, ha ospitato il primo Collaborative Workshop della stagione, in cui gli studenti hanno potuto interfacciarsi con Luigi Caputo (Osservatorio Italiano Esports) e Vittorio Cicatiello. Il topic della lezione? “Gli Esports come leva per la propria strategia di Marketing”. Le social activities rappresenteranno una parte fondamentale della stagione 2022/23 di AUE, in quanto giocare con gli amici crea esperienze memorabili e significative, ma per molti studenti può essere difficile costruire relazioni con gli altri intorno ai videogiochi quando arrivano all’università.

Virgilio Sport x AUE

Durante la stagione 2022/23 V:Sport supporterà Amazon University Esports come media partner. Il fulcro della collaborazione sarà quella di partecipare attivamente alla promozione di tutti gli eventi online e di tutte le attività volte a coinvolgere gli studenti.

Virgilio Sport è il portale dedicato a tifosi e appassionati che vogliono essere informati in tempo reale, sette giorni su sette. Il calcio è sicuramente il cuore di Virgilio Sport, ma non mancano gli Altri Sport: Basket, F1, MotoGp, Ciclismo e molti altri. Da qualche anno inoltre, il portale si è arrichito di un’apposita sezione dedicata agli eSports, sottolineando l’interesse e la crescita generale dell’intero settore.