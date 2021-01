Virginia Raggi apre allo Stadio della Roma

Il Sindaco di Roma Virginia Raggi ha parlato, in un’intervista INRadionews, sullo stato dei lavori per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma, rivendicando l’operato dell’amministrazione di Roma Capitale sulla vicenda:

“Roma Capitale ha fatto tutto quello che doveva fare, sul fatto che le carte dicano il contrario mi permetto di dissentire. E’ un’opera che viene portata avanti da un privato, quindi il privato ha diritto di scegliere dove farla. Poi c’è stato anche un cambio di governance e la nuova governance deciderà se portare avanti il progetto di Pallotta o se invece valutare delle alternative. Noi come amministrazione siamo pronti a proseguire in un senso o a prendere in considerazione delle eventuali nuove proposte”.

Non è mancata neanche la replica all’altro candidato al Campidoglio, Carlo Calenda, che aveva definito lo stadio della Roma come il più grande fallimento dell’amministrazione Raggi:

“Risposta a Calenda? Finora è l’unico progetto che l’amministrazione ha in carico, è l’unico esistente. Se dovessero decidere qualcosa di diverso, noi ci mettiamo in posizione di ascolto e valutiamo”.

OMNISPORT | 08-01-2021 11:02