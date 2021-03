Virtus Bologna discontinua: Zare Markovski punge Djordjevic

Inarrestabile in EuroCup, dove ha chiuso il girone a punteggio pieno ed ora si appresta a sfidare Badalona ai quarti, ma balbettante in campionato dove ha già perso sette partite, l’ultima delle quali lo scontro diretto per il secondo posto contro Brindisi.

Questo il percorso stagionale della Virtus Bologna, comunque pronta a giocarsi un finale di stagione da protagonista su ambo i fronti.

Il rendimento della squadra di Sasa Djordjevic è stato commentato da un grande ex come Zare Markovski, che in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ non è stato tenero con il coach serbo:

“Nella Virtus c’è troppo squilibrio tra i due lati del campo, il grande talento offensivo non è pari alla tenuta della difesa. E poi non vedo una corretta simbiosi nella catena tra squadra, coach e giocatori”.

“Evidentemente – la conclusione del tecnico macedone – c’è stata troppa sicurezza in sede di costruzione della squadra, non suffragata dai risultati”.

