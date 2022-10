Virtus Bologna, Scariolo: "A Napoli vittoria importante"

03-10-2022 09:28

Vince all’esordio la Virtus Bologna che espugna Napoli non senza qualche sofferenza.

Il primo quarto infatti è tutto a favore dei padroni di casa che partono fortissimo e chiudono addirittura 33-13 con un +20 insperato ad inizio match. Poi nella seconda frazione torna l’equlibrio, ma è solo nell’ultimo quarto che la Virtus piazza i colpi vincenti per avere la meglio sulla Gevi.

“Contenti per la vittoria, in trasferta in campionato non sarà facile. Dobbiamo cercare di avere più continuità: alcuni giocatori devono inserirsi, altri devono acquisire la giusta preparazione fisica. In partite dove l’avversario può avere una tenuta fisica più lunga non riesci sempre a vincere iniziando male. Le prime partite sono sempre poco decifrabili, una vittoria comunque importante. Sono più contento di vedere che la squadra poi si sa compattare, sa alzare la linea difensiva pressando di più. Chiaro, quando avremo 40 minuti nelle gambe come squadra saremo sicuramente più continui”.

Queste le parole a fine gara di un soddisfatto Scariolo che teme le prime gare stagionali.