Virtus Bologna, Scariolo: "Bisogna voltare pagina e crescere"

03-01-2023 00:00

La Virtus Bologna ha perso in modo netto lo scontro diretto con l’Olimpia Milano per 74-96 davanti al pubblico amico della Segafredo Arena. Ora le due squadre sono in testa a pari punti e coach Sergio Scariolo ha parlato così dopo il match: “Bisogna fare i complimenti all’Olimpia che ha giocato meglio in difesa e ha avuto anche percentuali altissime nonostante gli avessimo concesso tiri difficili”.

“Non avevamo la condizione fisica e atletica necessaria, con tanti ragazzi non al 100%. Ora bisogna voltare pagina e crescere sotto tutti i punti di vista – così Scariolo -. Nonostante la sconfitta siamo in una ottima situazione su entrambi i fronti, considerando dove siamo e cosa siamo. Dopo una sconfitta così dolorosa sono deluso, ma è vero che la continuità si dimostra con una squadra in salute”.