Virtus Bologna: Teodosic recupera per le Final Eight di Coppa Italia

Arrivano buone notizie per la Virtus in vista delle Final Eight di Coppa Italia. Quella scivolata avvenuta circa dieci giorni fa sul nastro adesivo ha lasciato tutti col fiato sospeso in casa Virtus Bologna. Ma ora, passato il grande spavento, è tempo di pensare al prossimo futuro, e al secondo obiettivo della stagione.

L’edizione odierna del Resto del Carlino conferma i tempi di recupero espressi in 20-30 giorni dopo gli esami strumentali cui Milos Teodosic si era sottoposto per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio (iper-estensione).

Il palymaker di origine serbe quindi, se tutto andrà come ci si aspetta, rientrerà sul parquet da gioco fra domenica 6 febbraio (data della trasferta di campionato a Varese) e mercoledì 9, quando la Virtus sarà invece impegnata in Eurocup in un match esterno molto importante a Valencia.

Se questa ipotesi fosse confermata dai fatti, la sua presenza per le Final Eight di Coppa Italia, messe nel mirino dalla Virtus per puntare al terzo titolo consecutivo in patria dopo la conquista dello scudetto dello scorso giugno e della Supercoppa di settembre, sarebbe più che certa.

Bologna affronterà la kermesse di Pesaro come testa di serie #2 del tabellone: il torneo durerà cinque giorni tra mercoledì 16 e domenica 20 febbraio, con il venerdì di pausa tra quarti di finale e semifinali.

