Virtus Bologna, Zanetti: “Vittoria molto sofferta, partita da infarto”

20-12-2021 09:01

Il derby di Basket-city, ha visto una Fortitudo che ha giocato per molti tratti in modo diverso da come si era espressa fino ad ora, dando seguito alla grande vittoria contro Trieste, contro una Virtus visibilmente stanca, ancora bersagliata dalla sfortuna, dove molti dei suoi conclamati campioni hanno giocato sotto tono.

La partita l’hanno vinta i gregari, in particolare Alexander e Ruzzier, dopo che Teodosic aveva sbagliato tutto il possibile, ma va anche detto che la tripla finale del serbo ha chiuso definitivamente l’esito dell’incontro, dopo undici errori di seguito al tiro.

Vedendo la classifica, ma soprattutto analizzando i due percorsi delle squadre fino ad oggi, non ci si aspettava di assistere ad una partita del genere. Le V nere dovevano vincere e hanno vinto, in previsione dello scontro diretto del giorno di Santo Stefano contro Milano, che ha perso a Trieste, assegnando maggiore peso alla vittoria con trentasei punti di scarto di lunedì della Fortitudo.

Dopo un match tanto sofferto ha voluto dire la sua anche il patron della Virtus, Massimo Zanetti, seguito dall’amminstratore delegato Luca Baraldi.

“Vittoria molto sofferta, partita da infarto, ed è bello che sia riuscito a venire fuori il gruppo. Mercato? Non penso. Siamo in tanti, e se manca qualcuno fanno bene gli altri. Bologna è Basket City, e mi dispiace solo che non siamo riusciti ieri a vincere con le ragazze. Però ora pensiamo, prima di Milano, a fare bene con Gran Canaria. Peccato per l’infortunio di Sampson, perché in Spagna sarà molto dura.” Così il presidente binconero.

Baraldi invece spiega quale sia stata la chiave per la vittoria del match: “L’hanno vinta dalla panchina, con Ruzzier ed Alexander a dare la giusta forza quando c’era bisogno. Non so da dove arrivi questa macumba, speriamo che Sampson non abbia niente di grave, ma noi andiamo avanti con l’ennesima vittoria e giochiamo a Gran Canaria portandoci lo spirito di questa vittoria. Non mi aspettavo una Fortitudo così forte, complimenti a tutti loro. E complimenti al pubblico, che ha dimostrato di amare la pallacanestro, sia il nostro che gli avversari che hanno fatto un tifo corretto. Siamo una grande squadra, ora cerchiamo di dimostrarlo sia da favoriti come stasera che quando affrontiamo altre squadre forti. E non oso immaginare cosa saremo quando ci saremo tutti.”

OMNISPORT