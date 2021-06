Virtus, la gioia di Djordjevic: "Fatemi toccare la coppa"

Il coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic festeggia il trionfo dei suoi in gara 4 e la conquista dello scudetto: “Provo tanto orgoglio. E’ il primo passo, spero che questa società giochi sempre finali per i titoli. Giocano per me? Anche per me. Sono orgogliosissimo, ragazzi come questi non si trovano da nessuna parte”.

Sul futuro: “Non so niente, in questo momento lasciatemi toccare la coppa e prendere la medaglia, poi si vedrà. Dedico questo scudetto a tutti i tifosi, non solo i nostri, che hanno perso un anno di basket”.

OMNISPORT | 11-06-2021 21:14