Virtus, Scariolo: "Eravamo troppo nervosi"

Il coach di Bologna: "Purtroppo non sono riuscito a tenere la squadra estranea al rischio della pressione".

19-02-2023 20:57

Il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo ha commentato la sconfitta in finale di Coppa Italia contro Brescia: “Congratulazioni alla Germani, ha meritato di vincere facendo un’ottima partita. Purtroppo non sono riuscito a tenere la squadra estranea al rischio della pressione, che abbiamo visto anche in altre squadre in giro per l’Eurolega”.

“Il nervosismo del primo tempo è stato evidentissimo, 6/14 ai liberi è chiaro. Siamo riusciti a tornare un paio di volte a un possesso di distanza, sicuramente più grazie alla tattica e alla generosità individuale che alla tenuta difensiva. Non siamo mai riusciti a tenere le guardie e soprattutto Della Valle”.

Ancora sulla questione della pressione: “Succede spesso, a tante squadre teoricamente favorite, si è visto in questa coppa in vari paesi europei. Il rischio di non saper gestire questo tipo di pressione è presente anche in giocatori di esperienza e qualità mentale. Due falli fatti nel primo quarto, 6/14 ai liberi, non ci vuole la laurea per capire che erano nervosi. Abbiamo pensato forse più a come sarebbe stato più bello vincere la coppa che a cosa bisogna fare per vincerla”.