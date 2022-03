Virtus, Shengelia: "Sono davvero entusiasta di essere qui"

08-03-2022 12:43

Tornike Shengelia è sbarcato a Bologna in seguito alla “svolta” contrattuale avvenuta a causa dello scoppio bellico fra Russia e Ucraina.

Appena arrivato, non è mancato il tweet di saluto del cestista georgiano che rimarrà a Bologna fino al 30 Giugno. “Ciao fans di Bologna! Sono davvero entusiasta di essere qui, grazie per le migliaia di messaggi. Non vedo l’ora di iniziare a giocare per voi”.

Gli ultimi due acquisti vogliono dare quel qualcosa in più alla Virtus per cercare di difendere e rivincere lo scudetto e per tornare in Eurolega. Basteranno quindi gli innesti di Hackett e Shengelia? La dirigenza delle V nere ha davvero fatto di tutto per allestire una squadra vincente e sulla carta, gli ultimi due arrivati, sono rinforzi senza dubbio qualitativamente importanti, ma poi come al solito, la parola definitiva spetterà al parquet.

