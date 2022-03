09-03-2022 22:18

La Virtus Bologna fa suo il derby italiano in EuroCup contro Venezia: la squadra di Scariolo si è imposta per 83-72 al Taliercio, al termine di una gara condotta fin dai primi minuti e messa in dubbio dalla rimonta dei lagunari nel terzo quarto.

Le V Nere hanno poi chiuso la partita nell’ultimo parziale, decisivo Jaiteh con 24 punti. Per Hackett esordio da 8 punti in 20′ di gara. Per De Raffaele non bastano Jordan Theodore (18 punti) e Tonu (14).

