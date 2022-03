Vitesse, Letsch: "Ce la giocheremo fino alla fine"

09-03-2022 16:14

Mercoledì sera, al GelreDome di Arnhem, andrà in scena l’andata degli ottavi di finale di Conference League tra la Roma e i padroni di casa del Vitesse. Dopo aver passato il girone da prima, sfidando e facendo fuori il Tottenham, e aver avuto la meglio nella doppia sfida di spareggio sul Rapid Vienna, la compagine olandese si appresta a sfidare Mourinho e i suoi.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Thomas Letsch si è detto pronto alla sfida ai giallorossi: “Non avremmo mai osato immaginare di trovarci qui a questo punto della competizione. Tutti pensavano che ci saremmo fermati alla fase a gironi. E ora, invece, siamo qui agli ottavi di finale contro un club meraviglioso come la Roma, che si farebbe valere anche in Champions League. Tuttavia, non penseremo solo a divertirci, ma vogliamo giocarci fino alla fine le nostre possibilità. È fantastico misurarsi contro una squadra di questo livello. Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini sono tre top player. La Roma si difende molto bene e in modo compatto ed esce sempre pericolosamente con molta velocità. Il confronto con Mourinho? È bello. Ha un palmares impressionate”.

OMNISPORT