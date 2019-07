Vitor Hugo fa il percorso inverso

È durata solo due anni l’esperienza di Vitor Hugo alla Fiorentina. Il centrale difensivo brasiliano, che era stato acquistato dai viola nell’estate 2017 per 8 milioni firmando un quinquennale, torna in patria per indossare la maglia del Palmeiras, proprio la squadra da cui era partito per approdare in Italia.

Il giocatore ha già lasciato il ritiro della Fiorentina negli Stati Uniti, dove i viola stanno disputando l’International Champions Cup. Affare da circa 5 milioni di euro e finale a sorpresa dopo che nei giorni scorsi sembrava tutto fatto per il passaggio di Hugo al Besiktas.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 17:31