Vitucci esalta la mentalità di Brindisi

Frank Vitucci si gode il successo di Brindisi al Forum di Assago contro l'Olimpia Milano, ne evidenzia l'importanza ma chiede ai suoi di non perdere la concentrazione in vista degli impegni di Champions League.

"Chiaramente una super vittoria, per un club ed una squadra come la nostra vincere a Milano è importante – ha sottolineato il coach dell'Happy Casa -. Dopo aver battuto Brescia abbiamo vinto anche qua ma che fatica. Sono tornati ad osso dopo una grande partita di grande raziocinio. Siamo stati davanti, abbiamo lavorato molto bene a rimbalzo e di squadra, ci siamo un attimino appassiti in attacco nell'ultimo quarto ma non posso che essere contento dei miei. Stiamo avendo un riscontro del nostro lavoro, ringrazio Ettore che mi ha fatto i complimenti, molto sportivamente".

Quindi il pensiero alle coppe: "Domani andiamo in Lituania a giocare, da una parte può essere un impegno che dovrei dire importante, farò in modo che questa coppa ci serva il più possibile per migliorare il ritmo, faremo si che sarà utile in campionato, dando opportunità a più giocatori, come Radosavljevic che dai margini entrerà in rotazione, e senza accampare scuse di fatica. Un impegno che ci deve arricchire, spero di riuscirci e spero nella collaborazione dei miei pirati".

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 13-10-2019 19:54