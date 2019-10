Vitucci ha la chiave della sconfitta

Brindisi cede nel finale in Lettonia e perde al debutto in Champions League contro il Neptunas.

Coach Vitucci non fa drammi: "Complimenti al Neptunas, ma i 10 punti finali di scarto sono uno svantaggio troppo ampio per l’andamento del match, ma ci servirà da esperienza per le prossime partite che disputeremo".

Il tecnico spiega così la sconfitta: "Il break che abbiamo subito alla fine del secondo quarto è stato decisivo. Le abbiamo tentate tutte per colmare il gap, tirando molto, ma non con le percentuali con cui di solito finiamo le partite. I 26 tiri liberi concessi sono la testimonianza della difficoltà nel contenere gli uno contro uno con i nostri avversari“.





SPORTAL.IT | 16-10-2019 00:06