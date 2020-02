Vitucci: "Spiace anche per i nostri tifosi"

Il coach dell’Happy Casa, Frank Vitucci, ha commentato l’esito finale dell’ultimo turno di Champions League, in cui la squadra pugliese ha perso allo scadere in casa contro il Saragozza.

"Siamo rammaricati e dispiaciuti per l’esito finale di questa gara e della fase a gironi ma usciamo decisamente a testa alta – ha osservato -. Abbiamo assistito a una bella partita di pallacanestro europea in una notevole cornice di pubblico. Spiace anche per loro perché si meritavano qualcosa in più ma questa sera abbiamo dato davvero tutto. Più di qualcuno non se l’aspettava e siamo orgogliosi di questo. Tutti i giocatori hanno fatto un grande sforzo onorando fino all’ultimo possesso questa competizione".

"Peccato proprio per il possesso finale in cui abbiamo pasticciato. Dobbiamo prendere ciò che di buono ci lascia la partecipazione alla Champions League: esperienza positiva in campo e fuori dal campo per giocatori, team e società. Guardiamo avanti a testa alta ai nostri prossimi obiettivi" ha aggiunto Vitucci.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 09:11