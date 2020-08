Viviani: "Non sarò agli Europei per scelta del team"

“A seguito della decisione del Team Cofidis non potrò essere al via del prossimo campionato europeo su strada e difendere la mia maglia”, così sui social il corridore azzurro Elia Viviani, che ha spiegato perché non sia stato inserito nell’elenco dei convocati del ct Cassani.

“Mi dispiace ma rispetto la scelta della mia squadra, che prima di tutto ha a cuore la nostra salute e la preserva in vista del Tour”.

Cassani per l’appuntamento di Plouay ha convocato per la prova in linea Affini, Ballerini, Boaro, Cimolai, Colbrelli, Nizzolo, Trentin e Ulissi.

OMNISPORT | 18-08-2020 20:10