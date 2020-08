Viviano riparte dalla Turchia

Emiliano Viviano sta finalmente per tornare tra i pali. Secondo quanto riporta TRTSpor, l’ex portiere di Sampdoria e Fiorentina sta per firmare con il Fatih Karagümrük, club neopromosso nella massima serie turca.

L’estremo difensore, secondo i media turchi, è atteso a Istanbul nella serata di mercoledì per firmare il suo nuovo contratto. Viviano ha giocato in prestito alla Spal per 6 mesi nel 2019.

OMNISPORT | 19-08-2020 22:33