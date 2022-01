Vlahovic: "Accordo con Commisso? Mai dire mai"

03-01-2022 12:56

Dusan Vlahovic non chiude totlamente la porta alla Fiorentina in un’intervista a politika.rs: “Il successo nel calcio dipende sempre dalla testa. Ora che, spero, la strada più difficile è stata percorsa, posso dire che sono riuscito in tutto ciò che mi ero prefissato”.

“Tuttavia, io appartengo al gruppo di persone che non sono mai soddisfatte della situazione attuale. Forse avrei potuto fare di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo con 33 gol in un anno solare”.

Sul presidente della Fiorentina Commisso: “Trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie. Lui è un uomo serio e un grande presidente, che sa quello che vuole in ogni momento. È molto ambizioso. Ovviamente non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Non mi tiro mai indietro, non è nel mio carattere. Inseguo gli standard più elevati in tutto”.

