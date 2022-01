Vlahovic, la Premier League fa sul serio: pronte due super offerte

07-01-2022 19:42

Era annunciato ormai da mesi questo momento, e ora è finalmente arrivato. È finalmente iniziata l’asta internazionale per Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della Fiorentina che nel 2021 ha raggiunto Ronaldo come uno dei migliori bomber di tutti i tempi in Serie A, riuscendo a segnare, proprio come il portoghese, ben 33 gol in un singolo anno solare. Molte sono le big interessante all’attaccante serbo, al momento tutte estere dato che in Italia nessuno ha i soldi per poterselo permettere. Nelle ultime ore, in particolare, ben due big di Premier League hanno bussato alla porta della Fiorentina con un’offerta pronta. E la Juventus invece cosa può fare?

Dusan Vlahovic, l’Arsenal ha pronti 70 milioni e può giocarsi la carta Torreira

L’Arsenal di Mikel Arteta vuole fare di tutto per strappare Dusan Vlahovic alla Fiorentina già nel corso del mercato di gennaio. Con un Aubameyang fuori rosa e un Lacazette in scadenza, i Gunners sono alla ricerca di un numero nove affidabile per provare a dare una svolta alla propria stagione e non buttare alle ortiche un’altra annata.

L’offerta dell’Arsenal è di quelle da far girare la testa: dai 70 agli 80 milioni di euro. La Fiorentina, dal canto suo, accetterebbe anche subito, dato che alla scadenza del contratto del serbo manca un anno e mezzo e Commisso non avrebbe nessuna intenzione di arrivare in estate con un simile peso, senza avere la forza necessaria per trattare così tanto sul prezzo. Inoltre, come scrive The Athletic, i Gunners potrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Lucas Torreira, ora alla Viola in prestito proprio dall’Arsenal, che la Fiorentina spera di poter riscattare dato che sembra sia soddisfatta delle prestazioni del metronomo uruguaiano.

Il problema qui è che chi bisogna convincere è proprio Vlahovic, che non avrebbe intenzione di lasciare Firenze prima di giugno.

Su Dusan Vlahovic c’è anche il nuovo Newcastle di PIF

Discorso simile anche per quanto riguarda l’offerta del Newcastle, ormai pieno di soldi dopo l’acquisizione da parte del fondo saudita PIF. La proprietà del Magpies avrebbe offerto una cifra intorno ai 70 milioni di euro pur di avere Vlahovic subito, la stessa messa sul piatto dall’Arsenal.

Il problema è che nessuna delle due formazioni, Newcastle e Arsenal, piacciono molto al serbo, e senza la sua volontà la trattativa non può andare in porto. Infatti, già poche settimane fa Vlahovic aveva rifiutato un’offerta simile arrivata proprio dall’Arsenal, dato che non era convinto del progetto e della destinazione.

I sogni di Vlahovic sono più alti: Juventus, cosa farai ora?

In tutto questo non bisogna mai dimenticare l’interesse della Juventus verso l’attaccante di proprietà della Fiorentina. La Vecchia Signora in Italia è l’unica che forse si potrebbe permettere Vlahovic, anche se non in questo momento. La società bianconera infatti avrebbe bisogno come il pane di un centravanti alla Vlahovic, ma semplicemente non può neanche avvicinarsi alla cifra richiesta da Commisso.

Oltre alla Juventus, Vlahovic pensa davvero in grande e sembra sognare club come Barcellona, Real Madrid, PSG, Bayern e le big inglesi (tra le quali al momento non rientra l’Arsenal). Sarà un gennaio lunghissimo sia per Vlahovic che per la Fiorentina, bisogna solo stare a vedere chi la spunterà. La società che vuole vendere o il giocatore che vuole restare?

