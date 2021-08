Vlahovic sempre più viola: ‘no’ definitivo all’Atletico Madrid

Ogni giorno che passa, Dusan Vlahovic sembra sempre più vicino alla permanenza alla Fiorentina. Il giovane bomber serbo, il cui nome è stato tra i più caldi in assoluto nelle ultime settimane di calciomercato, potrebbe avere ancora tanto ‘viola’ nel suo futuro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, il club gigliato ha rifiutato in maniera decisa l’offerta della società che più in assoluto era in pressing sul ragazzo: l’Atletico Madrid.

La volontà della Fiorentina di trattenere l’attaccante è sempre stata chiara ed il ‘no’ ai Colchoneros si traduce in un importante passo in avanti verso questa direzione.

Il Manchester City, altro club dato sulle tracce di Vlahovic, non sta infatti al momento lavorando ad una trattativa per il centravanti serbo, mentre il Tottenham, club il cui interesse è reale, non si è ancora fatto avanti con un’offerta ufficiale.

Quando manca ormai poco più di una settimana alla chiusura della finestra estiva di calciomercato, Vlahovic sembra ad un passo dal vivere almeno un’altra stagione da protagonista in viola e più lontano dall’addio.

A questo punto, sarà interessante vedere se nei prossimi giorni si arriverà all’agognato rinnovo del contratto.

Come confermato da Rocco Commisso nei giorni scorsi, la Fiorentina ha offerto a Vlahovic quello che sarebbe l’ingaggio più imponente dell’intera storia del club viola.

OMNISPORT | 22-08-2021 14:15