VNL,la nazionale di De Giorgi fa il suo debutto martedì

Attesa per la Nazionale, lo scorso anno 4 in VNL, che farà il suo esordio contro l'Argentina

04-06-2023 10:13

Attesa per l’inizio della VNL maschile e per l’esordio degli azzurri di De Giorgi, l’anno scorso quarti nel torneo.

La Volleyball Nations League avrà inizio il 6 giugno e terminerà il 23 luglio con le Finali che si giocheranno a Danzica, in Polonia.

Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha diviso la Nazionale in due gruppi, tra chi affronterà la VNL e chi resterà a Cavalese proseguendo quindi il lavoro.

Il gruppo che affronterà la week 1 di VNL, come lo scorso anno, scenderà in campo alla TD Place Arena di Ottawa, capitale del Canada. Avversarie della prima settimana di gare saranno Argentina, USA, Cuba e Germania. Il rientro in Italia è previsto per il 12 giugno.

Week 1 – Pool 1 – Ottawa (Canada) – Le gare degli azzurri

06/06/2023 ore 22:30 Italia – Argentina

08/06/2023 ore 22:30 Italia – USA

09/06/2023 ore 22:30 Italia – Cuba

10/06/2023 ore 19:00 Germania – Italia