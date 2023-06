VNL, le azzurre a caccia delle Finals a Bangkok

L'Italia di Mazzanti è pronta per preparare Pool 6 di Volleyball Nations League

19-06-2023 15:07

Dopo la sofferta ma importante vittoria al tiebreak contro Cina, l’Italia del CT Davide Mazzanti è sbarcata a Bangkok per preparare la Pool 6 di Volleyball Nations League in programma dal 27 giugno al 2 luglio. L

e azzurre, che dunque non trascorreranno in Italia la settimana tra week 2 e 3, hanno iniziato la marcia di avvicinamento la Pool 6 che le vedrà affrontare Brasile, Croazia, Canada e Giappone. Reduce dalle quattro vittorie di fila (con Bulgaria, Rep. Dominicana, Olanda e Cina) ottenute ad Hong Kong, l’Italia è balzata a quota 5 vittorie in classifica (con 3 sconfitte) occupando l’ottavo posto, l’ultimo utile per staccare il pass per le Finals.