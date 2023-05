VNL, Mazzanti: "Ancora non siamo al top fisicamente"

Buona la prima per le azzurre

31-05-2023 13:07

È iniziata con un successo la Volleyball Nations League femminile 2023 dell’Italia con le azzurre che si sono imposte 3-2 (24-26; 25-17; 27-29; 30-28; 15-11) sulla Thailandia ad Antalya.

A commentare il match coach Mazzanti: “Non stiamo benissimo fisicamente ma è normale per il periodo. Abbiamo pagato le azioni lunghe ma era tutto nei piani perché loro sono proprio brave ad allungare gli scambi esaltandosi nella fase break che oggi ci ha visto sbagliare tanto. Adesso però dobbiamo recuperare in fretta ed aggiungere ogni giorno qualcosa di nuovo di quello che intendiamo realizzare. Questa pool sarà importante per perfezionare il gioco e le idee”.

Il calendario completo della Pool 1

31 maggio: Serbia – USA 16:00

31 maggio: Corea del Sud – Turchia 19:00

01 giugno: Canada -Thailandia ore 13:00

01 giugno: Polonia -Italia ore 16:00

01 giugno: Turchia – Serbia ore 19:00

02 giugno: Thailandia – Polonia ore 13:00

02 giugno: Canada – Corea del Sud ore 16:00

02 giugno: USA – Italia ore 19:00

03 giugno: Polonia – Serbia ore 13:00

03 giugno: USA – Corea del Sud ore 16:00

03 giugno: Turchia – Italia ore 19:00

04 giugno: Thailandia – Corea del Sud ore 13:00

04 giugno: Canada – Serbia ore 6:00

O4 giugno: USA – Turchia ore 19:00