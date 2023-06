VNL: Mazzanti, “Migliorate in cambio palla, ma ci manca la qualità”

Il ct delle azzurre commenta la vittoria contro l’Olanda e avverte che “è presto per parlare di classifica”

17-06-2023 15:52

Con il successo odierno contro l’Olanda (3-2, terza vittoria consecutiva), l’Italia si porta all’ottavo posto (10 punti) nella classifica della Volley Nations League, ma come avverte il ct Davide Mazzanti “è presto per parlare di classifica perché a questo livello nessuno ti perdona niente e basta pochissimo per vincere e perdere una partita”.

“Credo che in cambio palla – afferma poi parlando della partita odierna – siamo riusciti a fare quello che con continuità stiamo allenando. Abbiamo attaccato bene i quattro spazi che vogliamo e di questo sono molto contento. In muro difesa invece dobbiamo migliorare. Ci manca qualità e ordine. Chiaro che ora è giunto il momento di migliorare anche in questa partita dopo partita”.