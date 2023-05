Volata Champions League, il borsino dopo la sentenza Juventus: chi sale e chi scende

Dopo la sentenza sui 10 punti alla Vecchia Signora, Lazio già certa della qualificazione, Inter a un passo. Senza il ko di Empoli, i bianconeri avrebbero potuto approfittare dello scontro del Milan. Ora però...

23-05-2023 11:14

La sentenza afflittiva di 10 punti per il caso plusvalenze fittizie ufficializzata ai danni della Juventus a quindici minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Empoli (poi terminato 4-1 per i toscani) ha dato un ulteriore scossone alla classifica di Serie A a 180′ dalla fine.

Sentenza Juve: quel -10 che qualifica aritmeticamente la Lazio alla prossima Champions

La prima conseguenza? La qualificazione aritmetica della Lazio che, dopo la vittoria per 1-0 a Udine (grazie al rigore di Ciro Immobile) coi suoi 68 punti, non può più essere raggiunta dalla squadra risalita al quinto posto, ovvero l’Atalanta a quota 61. E proprio la Dea è rientrata a pieno titolo nella volata per l’Europa più prestigiosa col Milan, ora quarto a quota 64 e distante solamente tre lunghezze.

Inter con un piede e mezzo nella prossima Champions

Con un piede e mezzo nella prossima edizione di Champions League c’è l’Inter – e non solo per l’ulteriore possibilità offerta dall’eventualità di vincere quella attuale nella finalissima di Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola: nonostante la sonora sconfitta patita a Napoli per 3 a 1, i nerazzurri coi loro 66 punti vantano un margine di 5 lunghezze dall’Atalanta, peraltro prossima avversaria allo stadio “Giuseppe Meazza”.

L’intricata situazione di Milan, Atalanta, Roma e Juventus

Più difficile una risalita della Roma (prossimi match contro Fiorentina e Spezia), concentrata sulla finale di Europa League che mette in palio un posto Champions e che col 2-2 interno contro la Salernitana, ha sprecato una ghiotta opportunità di portarsi a -2 dalla quarta posizione in campionato), salendo solamente a quota 60, un punto in più della Juventus, che – proprio parlando di opportunità – ne ha sciupata una ancor più grossa crollando malamente a Empoli, in considerazione dello scontro diretto col Milan in programma proprio domenica 28 maggio alle 20,45 all’Allianz Stadium di Torino. In caso di successo, i bianconeri si porterebbero a -2 dai rossoneri e ad affrontare l’Udinese in trasferta nell’ultimo match di campionato. Che opporrà invece i ragazzi di Stefano Pioli, al Verona a San Siro. Ma, appunto, bisogna fare i conti anche con l’Atalanta, attesa invece proprio dall’Inter e, all’ultimo atto, dal Monza (a Bergamo).