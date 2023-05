Volley, a un passo dal sogno: Milano ci crede

Gara 4 questa sera in onda su Rai 2

13-05-2023 13:24

Al Palaverde di Villorba sono stati nuovamente necessari cinque set per stabilire la vincitrice. Ma al contrario di Gara 1, a festeggiare in Gara 3 di Finale Scudetto è la Vero Volley Milano, che si prende il fattore campo superando al tie-break la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

In Gara 4, oggi eccezionalmente alle 21.25 in diretta su Rai 2, in casa all’Arena di Monza, la squadra di coach Gaspari avrà la possibilità di alzare il suo primo Scudetto e fare la storia battendo la strafavorita di sempre.

Nel palasport trevigiano, sono proprio le ospiti a partire meglio, vincendo il primo set. Poi il ritorno delle padrone di casa, spinte dal sold out del palazzetto, ha permesso a coach Santarelli di andare in vantaggio 2-1, dominando la seconda frazione e piazzando la zampata nel finale della terza. Ma, nonostante i tentativi di chiudere l’incontro, il cuore, la difesa e la grinta di Milano hanno avuto la meglio.

Coach Gaspari ha detto: “In Gara 3 ha funzionato bene la gestione dell’errore. Abbiamo sbagliato poco e messo Conegliano nella condizione di rischiare di più. Muro-difesa invece non ha funzionato. Abbiamo toccato e difeso tanto, ma perso palloni che solitamente teniamo. Conegliano ha un attacco elevato, ma ci vuole ordine, sacrificio: in Gara 4 saranno fondamentali questi aspetti. Inseriremo qualche piccolo accorgimento tattico, come faranno loro. Pensiamo al presente, una palla alla volta: questa è la nostra mentalità dai Quarti di Finale dei Play Off. Speriamo che con il supporto dell’Arena potremo fare una partita concreta e paziente”.