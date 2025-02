Volley A1 donne, Milano vince a fatica: Egonu non brilla. Antropova trascina Scandicci ma per il secondo posto è battaglia

Prosegue la lotta per il secondo posto tra Scandicci e Milano: le toscane superano Pinerolo con una prestazione super dell’opposta. La Numia vince solo al tie-break contro Vallefoglia

Una battaglia destinata a continuare per altre due giornate. Ma Scandicci sembra avere tra le mani il matchpoint per il secondo posto in classifica nella serie A1 di volley femminile. Conegliano ha blindato la prima posizione già da tempo con le altre costrette a contendersi la piazza d’onore in vista della fase playoff. Milano ci prova ancora, anche se dimostra un po’ di stanchezza e contro Vallefoglia ci pensa Sylla a trovare la prestazione decisiva.

Scandicci soffre ma Antropova risolve tutto

Non è stata una partita semplice per la Savino Del Bene Scandicci, le toscane devono sudare però per avere la meglio su Pinerolo. Il primo quarto è una vera e propria battaglia con le padrone di casa che hanno la meglio 32-30. La Wash4Green che abbandona i suoi sogni playoff lotta però su ogni pallone, vince il secondo set ma poi deve lasciare spazio alla solita Antropova, ancora una volta migliore in campo con 32 punti.

Milano passa solo al tiebreak, stavolta ci pensa Sylla

Una giornata complicatissima per la Numia Vero Milano che è costretta a lottare per oltre due ore per avere la meglio sul campo della Megabox Vallefoglia. Una battaglia senza esclusioni di colpi con le pesaresi che hanno dimostrato di essere una squadra in grande crescita e tra le più sorprendenti di questa stagione. Egonu non brilla, chiude con 20 punti ma nei momenti chiave è Sylla a dare le migliori risposte a Lavarini. Prosegue la battaglia per il secondo posto delle lombarde ma riuscire a scalzare Scandicci nelle ultime due giornate di campionato non sarà impresa facile.

Serie A1 volley femminile, i risultati dell’11esima giornata

Questi i risultati dell’11esima giornata di ritorno del campionato di serie A1 di volley femminile:

Savino Del Bene Scandicci – Wash4green Pinerolo 3-1

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Honda Olivero Cuneo 3-0

Bergamo – Igor Gorgonzola Novara 2-3

Cda Volley Talmassons Fvg – Il Bisonte Firenze 1-3

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Eurotek Uyba Busto Arsizio 2-3

Smi Roma Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Numia Vero Volley Milano 2-3

La classifica: Conegliano 71, Scandicci 57, Milano 55, Novara 51, Chieri ’76 43, Busto Arsizio 39, Bergamo 34, Vallefoglia 34, Pinerolo 27, Perugia 22, Cuneo 22, Firenze 19, Roma 17, Talmassons Fvg 13.